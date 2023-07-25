Станислав Черчесов не получал предложения от «Аль-Ахли»

«Аль-Ахли» не делал предложения Станиславу Черчесову. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что саудовский «Аль Ахли» проявляет интерес к Станиславу Черчесову, но тренер не намерен принимать поспешных решений.

Напомним, недавно Черчесов был уволен из венгерского «Ференцвароша». Очевидно, причиной досрочного расторжения договора с тренером послужил вылет «фроди» из Лиги чемпионов на ранней стадии. «Ференцварош» разгромно уступил дома фарерскому клубу «КИ Клаксвик» (0:3) в первом раунде квалификации турнира.