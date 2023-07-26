«Ливерпуль» может заплатить €60 млн за полузащитника «Саутгемптона»

«Ливерпуль» продолжает попытки осуществить трансфер полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавиа. Мерсисайдцы готовы увеличить сумму за переход хабека.
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере», 19-летний бельгиец уже дал согласие на переход в «Ливерпуль», и теперь мерисисайдцам осталось договориться о стоимости его перехода с «Саутгемптоном». Ранее сообщалось, что «святые» отклонили первое предложение по покупке Ромео в размере € 43 млн. Утверждается, что «Саутгемптон» намерен получить за своего опорного полузащитника около € 58 млн.
В минувшем сезоне Ромео Лавия провёл 29 матей в АПЛ и забил один мяч. «Саутгемптон» покинул элитный дивизион английского футбола. Лавиа перешёл в стан «святых» из «Манчестер Сити» в июле 2022 года за € 12,3 млн. Его контракт с южанами действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 32 млн.