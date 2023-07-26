«Ливерпуль» может заплатить €60 млн за полузащитника «Саутгемптона»

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере», 19-летний бельгиец уже дал согласие на переход в «Ливерпуль», и теперь мерисисайдцам осталось договориться о стоимости его перехода с «Саутгемптоном». Ранее сообщалось, что «святые» отклонили первое предложение по покупке Ромео в размере € 43 млн. Утверждается, что «Саутгемптон» намерен получить за своего опорного полузащитника около € 58 млн.