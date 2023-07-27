Смородская объяснила отказ Дзюбы от общения с прессой

«Считаю, что придумывать вопросы — это ваша работа, а не моя. Думаю, Дзюба не удовлетворен своей игрой на старте сезона и выливает все это недовольство на вас. Он недоволен сейчас собой, у него не получается играть так, как он хотел бы», — сказала Смородская.