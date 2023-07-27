Смородская объяснила отказ Дзюбы от общения с прессой

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская объяснила отказ форварда «железнодорожников» Артема Дзюбы от общения с прессой. Ее слов передает «РБ Спорт».
«Считаю, что придумывать вопросы — это ваша работа, а не моя. Думаю, Дзюба не удовлетворен своей игрой на старте сезона и выливает все это недовольство на вас. Он недоволен сейчас собой, у него не получается играть так, как он хотел бы», — сказала Смородская.
После матча «Локомотива» с екатеринбургским «Уралом» в Кубке России Дзюба заявил, что не хочет говорить с представителями прессы, поскольку журналисты «неинтересные и скучные», а также распространяют «одну желтуху».
«Что нужно сделать, чтобы я снова общался с прессой? Нормальные вопросы придумать», — заявил футболист.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников». Дзюба вышел на замену на 61-й минуте, не отметившись результативными действиями.
34-летний форвард пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. В конце мая он подписал новое соглашение с красно-зелеными до конца сезона 2023/24 с возможностью продления еще на год.