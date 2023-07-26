Защитник «Локомотива» прокомментировал кубковую победу над «Уралом»

«Первые 20 минут матча с «Уралом» мы проигрывали единоборства, из-за этого и пришёл пропущенный гол. После перехватили инициативу — последние минут 20 тайма вообще не выходили с чужой половины поля, забили первый гол. Вышли на второй тайм и забили второй. В концовке был навал со стороны «Урала», они создавали моменты, но не реализовали. Счёт 2:1 — есть победа», — сказал Егор Погостнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.