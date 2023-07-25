«Зенит» обыграл «Ахмат» в матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 25 июля, прошёл матч 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Ахматом» из Грозного. Встречу принимал стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток раздался в 20:45 по московскому времени.