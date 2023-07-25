Болельщики «Зенита» освистали Фернандеса в дебютном матче за клуб

Болельщики санкт-петербургского «Зенита» освистали новичка команды Марио Фернандеса после его появления на поле в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом».

Встреча проходит 25 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Фернандес, перешедший в «Зенит» в июле, вышел на замену на 63-й минуте при счёте 1:0 в пользу хозяев. Это его первое появление на поле в составе сине-бело-голубых.

«Зенит» объявил о подписании контракта с Фернандесом 17 июля. Соглашение рассчитано на один сезон с опцией продления ещё на год.