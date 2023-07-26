Стали известны условия личного контракта Арсена Захаряна в «Лацио»

Итальянский футбольный клуб "Лацио" готов предложить российскому полузащитнику московского "Динамо" Арсену Захаряну контракт с годовой зарплатой в размере €1,8 млн. Об этом во вторник сообщил журналист итальянской газеты La Gazzetta dello Sport Николо Скира в "Твиттере".

По информации источника, соглашение с полузащитником будет рассчитано на пять лет.

23 июля источник ТАСС сообщил, что "Динамо" получило от "Лацио" предложение о трансфере Захаряна. В понедельник итальянский журналист Джанлука ди Марцио сообщил, что клубы договорились о переходе Захаряна за €14 млн, €4 млн должны были быть выплачены в качестве бонуса. 25 июля в "Лацио" опровергли договоренность о переходе Захаряна.