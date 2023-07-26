Месси забил 100-му клубу в карьере

Аргентинский нападающий Лионель Месси оформил дубль во втором матче за "Интер Майами".

Клуб Месси проводил очередной матч турнира Leagues Cup, в котором выступают клубы из североамериканской MLS и чемпионата Мексики. Соперником "Интера Майами" была "Атланта Юнайтед".

Встреча завершилась разгромной победой нового клуба аргентинца - 4:0. Месси записал на свой счет дубль и отдал голевую передачу.

В своем стартовом матче в этом турнире аргентинец отметился голом со штрафного в компенсированное время.