Месси забил 100-му клубу в карьере
Аргентинский нападающий Лионель Месси оформил дубль во втором матче за "Интер Майами".
Клуб Месси проводил очередной матч турнира Leagues Cup, в котором выступают клубы из североамериканской MLS и чемпионата Мексики. Соперником "Интера Майами" была "Атланта Юнайтед".
Встреча завершилась разгромной победой нового клуба аргентинца - 4:0. Месси записал на свой счет дубль и отдал голевую передачу.
"Атланта" стала сотым клубом, которому Месси забивал за карьеру.
В своем стартовом матче в этом турнире аргентинец отметился голом со штрафного в компенсированное время.