Главный тренер «Рубина» назвал сроки восстановления Рыбуса

Причиной пропуска старта сезона защитником «Рубина» Мацеем Рыбусом стало повреждение икроножной мышцы, в скором времени игрок вернется в строй, заявил «Матч ТВ» главный тренер казанской команды Рашид Рахимов.
Рыбус стал игроком «Рубина» в июне, контракт с 33 летним польским футболистом рассчитан на один год. В минувшем сезоне защитник играл за «Спартак», откуда ушел свободным агентом.
— У Рыбуса повреждение, сейчас восстанавливается, но, думаю, через 4–5 дней вернется. Был удар по икроножной мышце, образовалась гематома — не очень приятная травма, — сказал Рахимов «Матч ТВ».
На старте сезона «Рубин» сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) в матче первого тура МИР РПЛ и проиграл «Ростову» (0:1) в матче первого тура группового турнира ФОНБЕТ Кубка России.