Экс-игрок «Спартака» высказался о зарплате Малкома в Саудовской Аравии

«Раньше говорили: обеспечил себя и своих детей. А сейчас я даже не знаю, на сколько поколений вперёд заработают эти футболисты. Это просто какие-то невероятные деньги. Любого игрока, переезжающего сейчас в Саудовскую Аравию, можно поздравить с большим успехом», — сказал Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.