Хесус Медина не полетит со «Спартаком» на матч с «Краснодаром»

26-летний полузащитник Хесус Медина летом заключил со «Спартаком» контракт на три года и будет выступать за команду в футболке с 19-м номером. Медина не попал в стартовый состав на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» из-за микроповреждения. С «Краснодаром» «Спартак» встретится 27 июля в рамках 1-го тура очередного розыгрыша Кубка России.