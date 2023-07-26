Экс-тренер «Спартака» рассказал о публичных казнях в Саудовской Аравии

«Я видел место, где это происходит. Когда помощник возил меня по городу, показывал, где какие рестораны, стадионы, поля. А в одном месте промолчал. Я сам спросил, что это. Оказалось — место для казней. Последняя состоялась за месяц до этого. Площадь размером с два футбольных поля, огороженная двухметровым каменным забором. Как он мне объяснил, внутри насыпан красный утрамбованный песок. Всё происходит в центре этого места. Люди приходят, смотрят. У меня такого желания точно не возникало. Такие места лучше обходить стороной», — сказал Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.