Клаудиньо отреагировал на уход Малкома из «Зенита»

«Малком — важнейший игрок, лучший футболист прошлого сезона РПЛ, лучший бомбардир нашей команды. «Зениту» будет его не хватать. Но мы должны адаптироваться, учиться играть без него. Я рад, что Малкому выпал новый вызов, его ждут новые приключения, будем переживать и болеть за него.



Абсолютно каждый футболист в «Зените» играет очень важную роль, занимает свою позицию и имеет необходимые для командной игры функции. Поэтому сейчас не будет идти речи о каком-то одном человеке, который повёдет всю команду за собой. Мы все будем продолжать так же хорошо играть, показывать свой лучший футбол. Однако, если от меня потребуют каких-то дополнительных обязанностей, то я всегда к этому готов. Буду счастлив и постараюсь показывать свой максимум», — приводит слова Клаудиньо пресс-служба «Зенита».