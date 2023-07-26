«Барселона» показала белую выездную форму, клуб не играл в этом цвете больше 40 лет.

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Новый гостевой комплект каталонцев вдохновлен версией второй половины 1970-х годов и фигурой Йохана Кройффа, выступавшего за команду в тот период.

Новая футболка преимущественно белая, на манжетах рукавов есть красные полосы.

Также в комплект входят синие трусы и красно-синие полосатые гетры.

Отметим, что в последний раз «Барса» использовала белый комплект формы в 1979 году, во время матча Кубка обладателей кубков против «Ипсвича». До 70-х «блауграна» регулярно играла в белом.

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