Полузащитник "Челси" Мудрик призвал не ожидать многого от других людей, чтобы не разочароваться
Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик заявил, что его не волнуют ожидания других людей насчет его результативности.
«Если люди много ждут от кого-то, то это их проблемы. Потому что они это ожидают.
Посмотрите, мы с Джексоном впервые сыграли вместе. Только представьте, что мы можем сделать», — приводит слова Мудрика Standard.
Подобную фразу в 2012 году после чемпионата Европы высказал полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин, ответив на претензию по игре фразой:
«Ваши ожидания — ваши проблемы».
22-летний вингер впервые отличился за «Челси» в товарищеской игре с «Брайтоном» на турне в США.
Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года. Всего в АПЛ Мудрик в сезоне 2022/23 провел 15 матчей, не отметившись забитыми мячами, отдав две результативные передачи.