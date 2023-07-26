Малком прошел медобследование перед подписанием контракта с «Аль-Хилялем»

Нападающий «Зенита» Малком накануне, 25 июля, прилетел в Париже, чтобы сегодня утром пройти медобследование для завершения перехода в саудовский «Аль-Хиляль».

Как сообщает журналист Дабиа Хаттаби на своей странице в «Твиттере», в самое ближайшее время 26-летний бразилец заключит с саудовским клубом трёхлетний контракт.

Отметим, что на прошлых выходных генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что сумма трансфера Малкома в «Аль-Хиляль» составит € 60 млн, а половина из этих денег будет выплачена сине-бело-голубым в день оформления сделки, а оставшаяся часть будет переводиться петербуржцам частями до конца нынешнего сезона.