Марио Фернандес ответил на "самую большую ложь" о себе

Защитник «Зенита» Марио Фернандес прокомментировал информацию о том, что он решил стать игроком санкт-петербургского клуба исключительно из за денег.
«В последнее время в СМИ было написано столько вранья обо мне. Утверждали, что со мной не подписывают контракт, потому что я толстый, что я стал игроком «Зенита» только из за денег, что я предатель, и всякое такое. Это всё — огромная ложь. Мне кажется, что это самая большая ложь, которую обо мне когда-либо рассказывали.
Сначала всё это меня расстраивало, так как мне была известна вся правда. Проблема в том, что фанаты, которые не знают, как всё было на самом деле, читают все эти лживые новости. Они верят всему этому вранью, хотя там нет ни слова правды», — приводит слова Фернандеса пресс службе «Зенита».
17 июля «Зенит» объявил о заключении контракта с Марио Фернандесом. Соглашение с защитником рассчитано по схеме «1+1»: основная часть трудового договора подписана на один сезон, но у сторон есть возможность его продления ещё на год.
С 2012 по 2022 год Марио Фернандес был игроком московского ЦСКА. В мае прошлого года бразилец приостановил карьеру и уехал на родину. Через несколько месяцев он заключил контракт с бразильским «Интернасьоналом», но уже в апреле 2023 года стало известно о расторжении трудового контракта защитника с бразильским клубом.