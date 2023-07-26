Марио Фернандес ответил на "самую большую ложь" о себе

«В последнее время в СМИ было написано столько вранья обо мне. Утверждали, что со мной не подписывают контракт, потому что я толстый, что я стал игроком «Зенита» только из за денег, что я предатель, и всякое такое. Это всё — огромная ложь. Мне кажется, что это самая большая ложь, которую обо мне когда-либо рассказывали.



Сначала всё это меня расстраивало, так как мне была известна вся правда. Проблема в том, что фанаты, которые не знают, как всё было на самом деле, читают все эти лживые новости. Они верят всему этому вранью, хотя там нет ни слова правды», — приводит слова Фернандеса пресс службе «Зенита».