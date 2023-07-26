Футболист «Динамо» сменил игровой номер из‑за бывшей супруги

Футболист «Динамо» Макаров рассказал, что сменил игровой номер из‑за бывшей супруги
Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал, почему в межсезонье сменил игровой номер.
В сезоне 2022/23 футболист провел за «бело голубых» 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей.
— Новый сезон, новый семейный статус, новый номер. Почему выбрал 77 й номер вместо 25 го?
— 25 й — старые воспоминания. Хотел все забыть, все оставить в прошлом. А под 77 м играл в детстве. И для меня «семерка» всегда была счастливым номером. У меня был 17 й, 7 й и 77 й.
— Серьезно зашел: все оставить в прошлом. Будто жизнь делится на «до» и «после». Да, сезон для «Динамо» получился неудачным, но ты хочешь все перевернуть в своей жизни.
— Нет, номер был больше связан с бывшей супругой, поэтому решил поменять. Новая семья — новое будущее, — сказал Макаров в эфире программы «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.
В июне стало известно, что 25 летний хавбек женился на девушке Дарье. Для Макарова это второй брак.