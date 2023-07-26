Футболист «Динамо» сменил игровой номер из‑за бывшей супруги

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР рассказал, почему в межсезонье сменил игровой номер.

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В сезоне 2022/23 футболист провел за «бело голубых» 33 матча во всех турнирах, забил шесть мячей.

— Новый сезон, новый семейный статус, новый номер. Почему выбрал 77 й номер вместо 25 го?

— 25 й — старые воспоминания. Хотел все забыть, все оставить в прошлом. А под 77 м играл в детстве. И для меня «семерка» всегда была счастливым номером. У меня был 17 й, 7 й и 77 й.

— Серьезно зашел: все оставить в прошлом. Будто жизнь делится на «до» и «после». Да, сезон для «Динамо» получился неудачным, но ты хочешь все перевернуть в своей жизни.

— Нет, номер был больше связан с бывшей супругой, поэтому решил поменять. Новая семья — новое будущее, — сказал Макаров в эфире программы «Третий тайм» на МАТЧ ПРЕМЬЕР.