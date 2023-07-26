Аршавин обеспокоен будущим «Зенита» без бразильцев

Андрей Аршавин считает, что потеря бразильских игроков значительно ослабит «Зенит».

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Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев объявил о продаже Малкома в «Аль-Хилаль» за 60 миллионов евро. Также клуб может покинуть Вендел.

– Что для «Зенита» лучше, 60 миллионов евро или Малком?

– Для результата, конечно, Малком. Для бизнеса – деньги.

– «Зенит» без бразильцев все равно будет на порядок сильнее всех в РПЛ?

– Если убрать бразильцев, у нас может не набраться игровой состав. Другой вопрос, замена какого уровня появится на их позициях.