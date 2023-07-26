Женская сборная Англии по футболу вооружилась необычным аксессуаром

Новые технологии помогают команде победить джетлаг. Очки с оранжевыми линзами, в которых английская сборная позировала во время перелёта на ЧМ, оказались не просто забавным аксессуаром, а гаджетом, помогающим справиться со сменой часовых поясов.

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Чемпионат мира по футболу среди женщин стартовал 20 июля, в Австралии. За медали уже развернулась настоящая борьба. Игроки находятся на вершине физической формы. Смена часовых поясов, между которыми разница почти в половину суток, не должна была помешать английской команде показать максимум. Поэтому они использовали специальные очки от компании «Propeak».

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Медицинский гаджет работает на минимизацию последствий джетлага. Очки при помощи Bluetooth подключаются к телефону и рассчитывают время засыпания, пробуждения и количество отдыха. Через приложение необходимо указать дату, время и место прибытия. После чего программа сама рассчитает и напомнит, когда пора отдыхать.

Аксессуар помогает в выработке мелатонина и облегчает засыпание, чтобы восстановить режим в новом часовом поясе. У гаджета несколько линз: фиолетовые и оранжевые. Первые нужно носить во время сна, а вторые в течение часа после пробуждения.