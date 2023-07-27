Лондонский «Арсенал» обыграл «Барселону» в товарищеском матче в США. Встреча, прошедшая в Лос Анджелесе, завершилась со счетом 5:3 в пользу «канониров». В составе победителей Леандро Троссар оформил дубль, также мячи на счету Букайо Сака, Кая Хавертца и Фабиу Виейра. За «сине гранатовых» отличились Роберт Левандовский, Рафинья и Ферран Торрес. В следующем матче «Арсенал» встретится с «Монако» в рамках Кубка «Эмирейтс» 2 августа, «Барселона» сыграет с «Реалом» в товарищеском матче 29 июля. Контрольные матчи. 2023-24. Июль «Арсенал» (Лондон) — «Барселона» (Барселона) — 5:3