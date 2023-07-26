«Зенит» не хочет отпускать Сутормина в ЦСКА

«Зенит» не намерен отпускать защитника Алексея Сутормина в ЦСКА, сообщил «Спорт-Экспресс».

По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга считает, что тем самым может усилить конкурента. Переговоры встали на паузу после Суперкубка России. Армейцы хотели взять футболиста в аренду с правом выкупа.

Сутормин в текущем сезоне принял участие в 14 минутах чемпионата России. На кубовую игру с «Ахматом» он остался на скамейке.

Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 млн евро.