«Зенит» не хочет отпускать Сутормина в ЦСКА
«Зенит» не намерен отпускать защитника Алексея Сутормина в ЦСКА, сообщил «Спорт-Экспресс».
По информации источника, клуб из Санкт-Петербурга считает, что тем самым может усилить конкурента. Переговоры встали на паузу после Суперкубка России. Армейцы хотели взять футболиста в аренду с правом выкупа.
Сутормин в текущем сезоне принял участие в 14 минутах чемпионата России. На кубовую игру с «Ахматом» он остался на скамейке.
Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,8 млн евро.
«Зенит» стал обладателем Суперкубка России, обыграв со счетом 5:4 в серии пенальти ЦСКА. Основное время матча завершилось со счетом 0:0.