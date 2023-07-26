«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в товарищеском матче в Токио

В среду, 26 июля, в Токио (Япония) состоялся товарищеский матч между английским «Манчестер Сити» и мюнхенской «Баварией». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 2:1.

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В составе «Сити» голами отметились Джеймс Макати и Эмерик Лапорт. У «Баварии» отличился Матис Тель.

30 июля «Манчестер Сити» сыграет с «Атлетико» в Южной Корее. «Бавария» 2 августа проведёт матч с «Ливерпулем» в Сингапуре.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Манчестер Сити» во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов, где обыграл «Интер» (1:0). Английский клуб оформил «требл», выиграв также АПЛ и Кубок Англии.