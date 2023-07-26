Иностранный футболист объяснил решение остаться в России

Хорватский полузащитник екатеринбургского «Урала» Даниель Мишкич объяснил решение остаться в России. Его слова приводит Sport24.

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Футболист заявил, что ему и его семье нравится жить в Екатеринбурге. Он подчеркнул, что находится в России уже пять лет.

«В этой стране для моих близких есть абсолютно все, а меня, как футболиста, устраивает Российская премьер-лига — это чемпионат хорошего уровня», — добавил Мишкич.

Хорватский хавбек переехал в Россию в 2018 году. Он два сезона играл за «Оренбург», а затем продолжил выступления в «Урале».