Чернышов: через какое-то время о Малкоме перестанут вспоминать в Петербурге

«Всегда, когда лидеры уходят, мы слышим: ну всё, другого такого не найдут. Так говорили и про Халка, Витселя. И к тренерам это относится. Всегда встаёт вопрос: а что же дальше? Да ничего. Да, потеря. Да, на каком-то этапе будут проблемы. Нужно будет перестраиваться, возможно, даже схему менять, вводить новых футболистов. Но я уверен, что через какое-то время найдётся новый лидер, который будет радовать питерских болельщиков, и о Малкоме перестанут вспоминать», — сказал Андрей Чернышов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.