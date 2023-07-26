Футбольный агент ответил на вопрос о возвращении Черчесова в Россию

Футбольный агент Алан Агузаров заявил, что бывший главный тренер сборной России и венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов не будет принимать резких решений по поводу дальнейшей карьеры, передает Sport24.

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«Он не такой человек, чтобы принимать резкие скоропалительные решения. Позиция в отношении дальнейшего будущего будет взвешенной и обдуманной», — сказал Агузаров.

Последним местом работы российского тренера был венгерский «Ференцварош», который под руководством Черчесова, начиная с 2021 года, дважды стал чемпионом Венгрии и выиграл Кубок страны. Также в 2022 году «Ференцварош» занял первое место в группе Лиги Европы и пробился напрямую в 1/8 финала турнира, где уступил немецкому «Байеру».