Новый топ «Рубина» из Косова чуть не закончил карьеру

«Рубин» удивил на старте РПЛ. В 1-м туре казанцы сыграли вничью с «Локомотивом», ведя в счёте до 88-й минуты. Одно из главных лиц встречи – форвард Мирлинд Даку. Он забил уже на третьей минуте, а во втором тайме отдал результативный пас на Джоэля Фамейе. Интересно, что забитый мяч нападающего стал 2800-м для «Рубина» в чемпионатах страны. 1+1 в дебютной игре – отличный результат. Где «Рубин» нашёл этого гения? «Ростову» сегодня его точно стоит бояться.

Мирлинд родился в январе 1998 года в Югославии в городе Гжилани. Сейчас населённый пункт находится на территории Косова. Интересно, что в июне 2023-го Даку получил албанский паспорт (подробнее об этом – ниже). А футбольная карьера футболиста стартовала в косовском клубе «Хайвалия». В январе 2017-го игрок перебрался в «Лапи» – и понеслась. Форвард путешествовал по командам в Косове и Албании, хотя права на игрока принадлежали хорватскому «Осиеку» (купили его у «Лапи» за € 60 тыс. в июле 2018-го).

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Но в 2021 году хорваты всё же дали шанс Даку закрепиться в составе. Мирлинд в основном появлялся на замену в первой части сезона-2021/2022. За 10 матчей чемпионата Хорватии в «Осиеке» он забил три гола. Но в феврале-2022 Даку отдали в аренду в словенскую «Муру» – аж на полтора года. Зимой-весной 2022-го Мирлинд провёл за клуб 15 матчей и отличился пять раз. А в следующем сезоне его прорвало.

Даку за 37 матчей во всех турнирах в сезоне-2022/2023 отличился 22 раза, а «Мура» заняла пятое место по итогам чемпионата Словении. Форвард заинтересовал различные клубы, в том числе «Рубин». В конце июля Даку дал интервью «Бизнес Online», в котором рассказал о предложениях:

«Когда на меня вышел «Рубин»? Примерно месяц назад. Мой агент сказал, что появилась возможность перейти. К тому моменту пора было делать новый шаг в карьере, и я уверен, что смогу прогрессировать в Казани. Были другие предложения? Да, однако я остановился на этом. Знаю, что российский чемпионат — один из сильнейших в Европе, если мы опустим ведущую пятёрку. РПЛ — прекрасная лига, которая может стать трамплином для перехода в более сильные чемпионаты».

На авторитетном портале Transfermarkt отмечается, что «Рубин» заплатил за Даку € 1,2 млн. Соглашение с албано-косовским форвардом подписано до июня 2026 года. Мирлинд уже поделился эмоциями от Казани, а также рассказал, что семья нормально восприняла его переезд в Россию:

«Ребята из медиаслужбы провели меня по главным местам. Мне очень понравилось, красивый город. Живу на базе? Пока да. В первую очередь надо решить организационные вопросы, найти машину. Но я с лёгкостью мог бы остаться жить и на базе — там есть всё, от А до Я.



Что сказали друзья и семья, когда узнали, что перееду в «Рубин»? Они будут меня поддерживать, куда бы я ни перешёл. Семья и друзья знают, что я сконцентрирован на футболе и если еду куда-то, то всё это исключительно в спортивных интересах».

Теперь про сильные качества Даку. Мирлинд здорово играет головой (рост – 192 см), при этом обладает хорошей скоростью и техникой, мобилен и не выпадает как из вертикального, так и из комбинационного футбола. Также он редко травмируется. А в первом матче РПЛ с «Локомотивом» Даку доказал, что может сыграть и в подыгрыше: отдал голевой пас на Джоэля Фамейе.

Кстати, форварда признали лучшим футболистом матча. После игры Даку отметил, что «Рубин» заслуживал победы:

«У нас было очень много моментов, но, к сожалению, в этих моментах удача не была на нашей стороне. А вот соперники свои голы забили, по сути, из ничего, то есть удача была на их стороне. В футболе не всё упирается в тактику, необходим также элемент удачи. Если удача тебе не сопутствует, то сложно побеждать. Это футбол, такое случается».

А почему Даку сменил сборную Косова на Албанию? В июне 2023-го Мирлинд принял албанское гражданство. Дело в том, что главный тренер косовар Ален Жиресс не рассчитывает на форварда. Он не вызывает его на игры отбора Евро-2024 и Лиги наций. А вот в Албании, вероятно, Даку намекнули, что если он сменит гражданство, то ему будут рады в команде. Ранее форвард провёл пять матчей за сборную Косова, но все они были товарищескими. Так что проблем с ФИФА не возникнет.

Да и трудности точно не сломали бы нападающего. Он сообщал, что в 18 лет чуть не закончил с футболом из-за финансовых проблем, но пережил этот период:

«Был готов закончить с футболом: в некоторых командах у меня были скромные финансовые условия, а в семье — непросто с деньгами. На футбол тоже уходили определённые суммы, однако просить деньги у отца я стеснялся. Это были непростые времена, но слава богу, что они закончились благополучно. Мы все вместе справились с этой ситуацией».