Президент «Торпедо» ответил, пожал бы он руку Талалаеву

Президент «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопрос по поводу возможного рукопожатия с экс тренером команды Андреем Талалаевым, который теперь работает в «Химках».

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— Пересекались ли вы с Талалаевым в «Химках»?

— Нет. Он не пересекается со мной.

— Он не желает вас видеть?

— Это его надо спросить. Я понятия не имею.

— Вам было бы приятно пожать его руку?