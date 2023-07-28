Президент «Торпедо» ответил, пожал бы он руку Талалаеву

«Мне вообще все равно». Президент «Торпедо» — о том, пожал бы он руку Талалаеву
Президент «Торпедо» Ярослав Савин ответил на вопрос по поводу возможного рукопожатия с экс тренером команды Андреем Талалаевым, который теперь работает в «Химках».
— Пересекались ли вы с Талалаевым в «Химках»?
— Нет. Он не пересекается со мной.
— Он не желает вас видеть?
— Это его надо спросить. Я понятия не имею.
— Вам было бы приятно пожать его руку?
— Мне вообще всё равно, — приводит слова Савина «РБ Спорт».
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