Роднина высказалась о популярности Дзюбы

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о популярности футболиста московского «Локомотива» Артема Дзюбы. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

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Она затруднилась ответить на вопрос, является ли 34-летний форвард самым известным спортсменом в России.

«Смотря что подразумевать под этим термином. Популярность может достигаться разными способами. А популярность Дзюбы в основном связана не с его спортивными достижениями», — заявила Роднина.

28 июня главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мнением о медийной активности Дзюбы. Специалист заявил, что футболисты клуба сами принимают решения в вопросах личной жизни и медийности. Также Галактионов признался, что попросил форварда сократить количество используемой им в публичном пространстве нецензурной лексики.