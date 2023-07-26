В «Страсбурге» подтвердили переговоры с «Динамо» по подписанию Захаряна

Глава селекционного отдела французского «Страсбурга» Лоик Дезире отреагировал на сообщения о том, что клуб ведёт переговоры с московским «Динамо» по подписанию российского полузащитника Арсена Захаряна.

«Переговоры? Это правда», — цитирует Дезире Sport24.

В августе 2022 года в «Динамо» поступил официальный запрос от лондонского «Челси» по покупке Захаряна, однако эта сделка сорвалась по техническим причинам, связанным с получением оплаты за трансфер полузащитника сборной России.