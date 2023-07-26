Смородская: я бы отдала Тикнизяна «Вердеру», не вижу в нем ничего выдающегося

«Как мне игра Тикнизяна в последнее время? Неплохо, он стал лучше. Был вообще очень плох, но стал получше. «Локомотив» хочет выручить с его продажи минимум € 5,5 млн? Это нереально сейчас продать в Европу за столько. Я в это не верю. «Вердер» предложил за него € 2,5 млн? Я бы его за такие деньги отдала. Я не вижу в нём ничего особо выдающегося, чтобы сохранять его в клубе», — приводит слова Смородской Legalbet.