Трансфер футболиста «Тоттенхэма» в «Спартак» сорвался

По информации инсайдера Фабрицио Романо , «Тоттенхэм» и «Спартак» согласовали трансфер Санчеса за €12 млн. Решение о переходе должен был принять сам игрок.

Санчес является игроком лондонского клуба с 2017 года. В минувшем сезоне он принял участие в 24 матчах, в которых ему не удалось отметиться голевыми действиями. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет €5 млн.