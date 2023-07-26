Тренер ЦСКА пословицей ответил на вопрос о переходе Марио Фернандеса в «Зенит»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал переход экс-игрока клуба Марио Фернандеса в петербургский «Зенит», заявив, что возникло какое то недопонимание, передает «Матч ТВ».

«Никакой обиды нет. Рыба ищет, где глубже, человек — где лучше. Так получилось, где то возникло какое то недопонимание. Пожму ли я ему руку? Не вижу никаких препядствий», — сказал Федотов.

17 июля «Зенит» представил Марио Фернандеса в качестве игрока команды. Стороны заключили контракт по системе 1+1.

В России Фернандес играл за ЦСКА, в составе армейского клуба он провел десять лет. После завершения сезона-2021/22 защитник объявил о приостановке карьеры и уехал в Бразилию, чтобы проводить больше времени с семьей.

В декабре 2022 года ЦСКА дал разрешение Фернандесу на выступление на правах аренды за «Интернасьонал», защитник провел в бразильском клубе несколько месяцев и покинул его в апреле 2023 года.