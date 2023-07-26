Стало известно об отказе Мбаппе встретиться с руководством «Аль-Хиляля»

Стало известно об отказе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе встретиться с руководством «Аль-Хиляля». Об этом сообщает L'Équipe.

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По информации издания, саудовцы приехали в Париж, чтобы закрыть несколько сделок, и должны были встретиться с Мбаппе для обсуждения возможного перехода. Отмечается, что Мбаппе никогда всерьез не рассматривал вариант с переходом в чемпионат Саудовской Аравии.

24 июля появилась информация, что «Аль-Хилаль» заявил ПСЖ о готовности купить форварда Килиана Мбаппе за рекордные 300 миллионов евро. Саудовцы сделали парижанам официальное предложение.