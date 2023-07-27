Стало известно, почему переход Захаряна из «Динамо» в «Лацио» задерживается

Стала известна причина, по которой официальное оформление трансфера полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна в римский «Лацио» задерживается. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».

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По информации источника, всё дело в том, что, оформив переход Захаряна, «Лацио» хочет сразу же отдать полузащитника в аренду какому-нибудь другому клубу. Из-за этого обстоятельства переговоры всё ещё продолжаются.

Ранее сообщалось, что «Лацио» и «Динамо» согласовали переход Захаряна за € 10 млн плюс € 4 млн бонусами.