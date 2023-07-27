Экс-защитник сборной Бразилии Кафу считает, что Неймар техничнее Месси и Роналду

"В плане техники Неймар лучше Месси, Криштиану Роналду, де Брейне и любого другого игрока, которого можно себе представить. У него впечатляющие способности. Неймар – футболист, на которого мы всегда возлагаем наши надежды в сборной Бразилии. Бразильская сборная – это одна команда с Неймаром и совсем другая без него. Он действительно делает разницу", – сказал двукратный чемпион мира.