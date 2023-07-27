Экс-защитник сборной Бразилии Кафу считает, что Неймар техничнее Месси и Роналду

Бывший футболист сборной Бразилии Кафу считает, что его соотечественник Неймар сильнее аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду в плане техники. Об этом он рассказал в интервью TNT Sports Brasil.
"В плане техники Неймар лучше Месси, Криштиану Роналду, де Брейне и любого другого игрока, которого можно себе представить. У него впечатляющие способности. Неймар – футболист, на которого мы всегда возлагаем наши надежды в сборной Бразилии. Бразильская сборная – это одна команда с Неймаром и совсем другая без него. Он действительно делает разницу", – сказал двукратный чемпион мира.
31-летний Неймар выступает за "Пари Сен-Жермен". Он является игроком французского клуба с 2017 года. В минувшем сезоне он забил 18 мячей и сделал 17 результативных передач в 29 играх, но в марте досрочно завершил выступления из-за травмы голеностопа. В футболке сборной Бразилии он провел 124 матча, в которых забил 77 мячей и оформил 56 голевых передач.