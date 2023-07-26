Мбаппе отказался встретиться с руководством «Аль-Хиляля»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отказался встретиться с руководством ФК «Аль-Хиляль». Об этом пишет портал L'Équipe.

В понедельник, 24 июля, в СМИ появилась информация, что руководители клуба приехали в Париж с тем, чтобы закрыть несколько сделок.

Кроме того, они намеревались встретиться с Мбаппе и обсудить с ним возможный переход. По предварительным данным, клуб был готов приобрести форварда за рекордные 300 млн евро.

На фоне этого, уточнил автор статьи, нападающий не явился на встречу с саудитами. Обозреватель добавил, что футболист никогда всерьез не рассматривал переход в какой-либо из топовых клубов Саудовской Аравии.

Напомним, что Килиан выступает за ПСЖ с 2018 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.