Капитан «Ливерпуля» Хендерсон попрощался с командой перед переходом в «Аль‑Иттифак»
Полузащитник Джордан Хендерсон выступил с прощальным обращениям к партнерам по команде перед переходом в «Аль Иттифак» из Саудовской Аравии. Хендерсон подписал контракт с «Аль Иттифаком», который ранее возглавил бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Стивен Джеррард.
По информации СМИ, Хендерсон уже тренируется с новой командой.
— Тяжело описать словами 12 лет (в клубе), еще труднее сказать «прощай». Я всегда буду «красным», до самой смерти. Спасибо большое за все, — написал Хендерсон в социальной сети.
Всего на счету Хендерсона 492 матча в составе «Ливерпуля», он играл за клуб с 2011 года. Полузащитник является обладателем трофея Лиги чемпионов, Супербкубка УЕФА, а также становился чемпионом Англии.