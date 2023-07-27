«Арсенал» одержал волевую победу над «Барселоной» в товарищеском матче
В США, на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, завершился товарищеский матч между лондонским «Арсеналом» и «Барселоной». Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу англичан.
На седьмой минуте счёт открыл Роберт Левандовски. А спустя шесть минут Букайо Сака сравнял. На что на 34-й минуте своим голом ответил Рафиков. Кай Хаверц вновь сделал счёт равным на 43-й минуте.
На 55-й минуте свой первый гол забил Леандро Троссард. А спустя 22 минуты он оформил дубль. Ферран Торрес на 88-й минуте ещё один мяч отыграл. Но итоговый счёт на табло установил Фабиу Вийера на 89-й минуте.
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