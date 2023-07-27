«Арсенал» одержал волевую победу над «Барселоной»

В США, на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, завершился товарищеский матч между лондонским «Арсеналом» и «Барселоной». Игра завершилась со счётом 5:3 в пользу англичан.

На седьмой минуте счёт открыл Роберт Левандовски. А спустя шесть минут Букайо Сака сравнял. На что на 34-й минуте своим голом ответил Рафиков. Кай Хаверц вновь сделал счёт равным на 43-й минуте.