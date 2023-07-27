Агент Вендела рассказал о ходе переговоров с «Зенитом»

«Переговоры с «Фламенго» по Клаудиньо остановлены, но «Зениту» рано расслабляться
Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Клаудиньо, сообщил об остановке переговоров по трансферу футболиста в «Фламенго».
«Продолжаются ли переговоры с «Фламенго»? На данный момент они остановлены. Проведет ли игрок этот сезон в «Зените»? Сложно ответить. Не уверен», —приводит слова Гарсия sport-express.ru.
Ранее Клаудиньо заявил, что готов играть за «Фламенго», но не собирается добиваться ухода из питерской команды. В текущем сезоне 26-летний бразилец провел по одному матчу в РПЛ и Кубке России, отметившись одним голом.
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