Малком не получил десятый номер в «Аль-Хиляле» из-за Мбаппе

Нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Малком не получил десятый номер в своей новой команде из-за надежд руководства клуба подписать форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».

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Напомним, «Аль-Хиляль» объявил о переходе Малкома вчера, 26 июля. Бразильский нападающий будет выступать за новый клуб под 77-м номером. В «Зените», откуда Малком перешёл в «Аль-Хиляль», он играл под десятым номером.

Отметим, что в «ПСЖ» Мбаппе играет под седьмым номером, однако за французскую сборную нападающий играет под десятым.