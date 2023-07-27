Гуренко не считает, что Малком был звездой РПЛ

— Я бы не говорил, что Малком был звездой РПЛ, скорее, он был одним из ведущих футболистов, на которого ходили, который выделялся среди всех. Кто его заменит на первом плане? Хотел, чтобы это был российский футболист. Сейчас много ребят, много шансов дается молодым ребятам для прогресса и развития, важно, как они воспользуются ими, — сказал Гуренко.