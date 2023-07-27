Гуренко не считает, что Малком был звездой РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко заявил «Евро Футбол.Ру», что нападающий Малком был одним из ведущих футболистов РПЛ, но не звездой лиги.
В среду «Аль Хиляль» официально объявил о переходе Малкома из «Зенита». Игрок заключил контракт до конца сезона 2026/27.
— Я бы не говорил, что Малком был звездой РПЛ, скорее, он был одним из ведущих футболистов, на которого ходили, который выделялся среди всех. Кто его заменит на первом плане? Хотел, чтобы это был российский футболист. Сейчас много ребят, много шансов дается молодым ребятам для прогресса и развития, важно, как они воспользуются ими, — сказал Гуренко.
В прошедшем сезоне 26 летний Малком провел за «сине бело голубых» 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 26 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Футболист выступал за «Зенит» с августа 2019 года. Его переход из «Барселоны» обошелся петербуржцам в 40 миллионов евро. Бразилец, получивший российское гражданство, в составе «Зенита» стал четырехкратным чемпионом России, один раз выиграл Кубок России и завоевал четыре Суперкубка России.