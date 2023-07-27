В «Сочи» отреагировали на слухи об интересе к Станиславу Черчесову

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отреагировал на слухи о том, что его клуб заинтересован в приглашении на пост главного тренера уволенного из венгерского «Ференцвароша» Станислава Черчесова .

«Действительно ли «Сочи» заинтересован в приглашении Станислава Черчесова? Считаю, что просто неправильно создавать такие вбросы. На сегодняшний момент в клубе есть главный тренер и команда, которая стремится быть лучше, чтобы занять достойное место», — приводит слова Рубашко «Матч ТВ».

Сейчас «Сочи» возглавляет Дмитрий Хохлов. Под его руководством команда уже начала сезон в РПЛ и Кубке России. Его контракт с сочинским клубом рассчитан до конца текущего сезона. Черчесов сообщал, что у него есть несколько вариантов продолжения карьеры.