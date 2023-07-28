Аршавин: «Зениту» нужно искать замену Малкому и Венделу

Член правления «Зенита» Андрей Аршавин призвал руководство клуба искать замену Малкому и Венделу.
«Замена Малкому? Нужен сильный крайний форвард. В РПЛ нет игроков такого уровня, он был один такой в чемпионате России, но сильные есть.
Понадобится ли замена Венделу? Скорее всего, да. Примерно такая же история, что и с Малкомом», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
Напомним, саудовский «Аль-Хиляль» заплатил «Зениту» за Малкома € 60 млн, а с самим футболистом подписал контракт на три года с зарплатой в размере € 18 млн. Ранее сообщалось, что Вендел также хочет покинуть «Зенит».
Малком выступал в России с лета 2019 года. За четыре года бразилец стал четырёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Суперкубка и победителем Кубка страны.