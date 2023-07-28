Аршавин: «Зениту» нужно искать замену Малкому и Венделу

«Замена Малкому? Нужен сильный крайний форвард. В РПЛ нет игроков такого уровня, он был один такой в чемпионате России, но сильные есть.



Понадобится ли замена Венделу? Скорее всего, да. Примерно такая же история, что и с Малкомом», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».