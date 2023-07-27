Нападающий «Локомотива» Изидор рассказал, почему ему нравится русский мат

«Каким словам меня научили Тикнизян и Марадишвили? Ох, много слов. Не могу сказать, каким точно. Не все плохие, много и хороших слов и выражений, ха-ха!



Почему мне так нравится русский мат? Потому что в России его часто используют многие люди. Русский мат запомнить проще всего. Бывает, что используем его и в игре", — приводит слова Вильсона Изидора Sport24.