ЦСКА год назад упустил игрока, который сейчас стоит €50 млн

«Я знаю, что у игрока было отличное предложение от российского клуба, которое он не принял и в итоге нашёл для себя лучший вариант. Назвать вам этот клуб? Перед переходом в «Фейеноорд» у него было предложение от ЦСКА. Предложение тогда было на столе у его представителей, оно не было таким, как сейчас, и было отвергнуто», — сказал Мендоса в подкасте La Última Palabra.