Тренер Бородюк: рано говорить о смене стратегии в «Зените»

«Рано говорить о смене стратегии в «Зените» — пока у них курс на иностранцев. Мне сложно говорить, ведь я не нахожусь в «Зените». Есть принцип «Баварии» — они скупают лучших игроков. Не знаю, по какому принципу пойдёт «Зенит»: сделает ориентир на молодых игроков, которые проявили себя в РПЛ, или снова будет покупать бразильцев и других иностранцев. Увидим в ближайшем будущем», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.