Малком задолжал несколько десятков тысяч рублей за нарушения ПДД

Бывший нападающий «Зенита» Малком оставил несколько десятков неоплаченных штрафов за нарушения ПДД перед своим переездом в Саудовскую Аравию, сообщает «ИА Регнум».

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По информации источника, Малком не оплатит 60 своих нарушений на общую сумму в 64 тысячи рублей. Документы о просроченных задолженностях бразильца направлены в Федеральную службу судебных приставов.

В основном Малком попадал на штрафы за превышения скорости. Также у бразильца есть пени за неоплаченные штрафы в прошлом. А в феврале 2023 года Малком поменял номера на своем желтом Lamborghini Urus после скандала в СМИ не оплатой им штрафов.

В 2022 году Малком нарушил правила ПДД около 200 раз, за что должен был заплатить штраф в размере 190 тысяч рублей.

В ночь с 26 на 27 июля саудовский «Аль-Хиляль», куда Малком перешел этим летом за 60 млн евро, объявил, что бразильский нападающий прилетел в Саудовскую Аравию.

По информации «Спорта День за Днем», в «Зените» Малком зарабатывал 3,5 млн евро в год, а как сообщал журналист Николо Скира, его зарплата в «Аль-Хиляле» составит 18 млн евро за сезон.