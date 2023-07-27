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Семак заявил, что Вендел будет в команде, пока не найдет себе новый клуб

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Вендел пока будет работать с командой. Его слова приводит клубная пресс-служба.

В «Зените» рассказали о будущем Вендела
© РИА Новости

«Вчера он прошел медосмотр, мы проанализируем его состояние, он пройдет индивидуальное тестирование у нас. Его агент занимается поиском приемлемого варианта для клуба. Сам игрок будет работать с командой до тех пор, пока не найдет себе новый клуб», — сказал Семак.

25-летний Вендел пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита» и матчи Кубка PARI Премьер. Без него сине-бело-голубые уже провели один матч в Российской премьер-лиге (РПЛ), обыграв «Пари Нижний Новгород» со счетом 2:0, и одну встречу в Кубке России против «Ахмата» (2:0). Следующую игру сине-бело-голубые проведут в чемпионате страны против «Ростова». Матч между командами состоится 29 июля.

Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. В прошлом сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал четыре результативные передачи.

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