Мама Мбаппе связалась с «Реалом» по поводу трансфера

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал ещё ближе к переходу в «Реал», сообщает издание Marca.

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По информации источника, несколько дней назад руководство мадридского клуба узнало сумму, за которую «ПСЖ» готов отпустить Килиана. Речь идёт примерно о € 250 млн. Такие данные в Мадрид передала мама футболиста Файза Ламари.

«Реал» может осуществить сделку этим летом или подождать ещё год. Второй вариант был приоритетным, но только до того, как мадридский клуб расстался с Каримом Бензема. Сейчас преимущество в переговорах у мадридцев. В «ПСЖ» знают, что если они отступят от своих требований до 31 августа, то Мбаппе просто уйдёт бесплатно следующим летом, когда истечёт срок его нынешнего контракта.

Парижане сохранят лицо, если объявят о продаже Килиана за рекордные деньги. Такой трансфер будет выглядеть довольно удачным, учитывая то, что до окончания срока контракта остаётся всего один год. Но это будет лишь частичная правда, поскольку € 225–230 млн, на которых, скорее всего, сойдутся стороны в ближайшие дни, придётся разделить с игроком, которому будет нужна компенсация за то, что он не получит € 192 млн в последний год.